Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Нідерландами.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував нічийний результат у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Нідерландів (0:0).

"На жаль, нам не вдалось забити. Це була напружена гра, і я був задоволений тим, що мої хлопці показали, хоч і був розчарований нашою ефективністю перед чужими воротами.

Ми робимо чудові речі в атаці. Ми маємо багато позитивних моментів, і ви повинні враховувати суперників. Але очевидно, щоб вигравати ігри вам потрібно забивати голи. Ми будемо дивитися на це і сподіватися покращити ситуацію до наступної гри, щоб ми могли досягти нашої мети та пройти у плей-оф.

Я більше турбувався б, якби ми не створювали моменти. Я думаю, що Антуан Грізманн був кращим, ніж у першій грі, але, можливо, він трохи відставав від темпу в технічній частині, до чого я не звик. Сьогодні він розташовувався вище на полі, бо у нас було ще три півзахисники", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Франція.