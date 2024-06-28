Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua підбиває підсумки першої частини турніру в Німеччині.

Груповий етап чемпіонату Європи-2024 завершився позавчора, 26 червня. За його підсумками були визначені всі пари 1/8 фіналу плей-оф турніру в Німеччині.

Football.ua в цьому матеріалі розповість про головних невдах першої частини Євро-2024.

РАЯН ПОРТЕУС (ШОТЛАНДІЯ)

Центральний захисник задав дуже невдалий темп виступу збірної Шотландії на груповому етапі. На 44-й хвилині матчу-відкриття Євро-2024 проти збірної Німеччині, вже за рахунку 2:0 на користь господарів поля, 25-річний гравець ледь не травмував півзахисника Ілкая Гюндогана. За грубий фол Портеус отримав пряму червону картку, а німці реалізували зароблений пенальті, в підсумку розгромивши шотландців (5:1).

Що стосується самого представника Вотфорда, то він пізніше був дискваліфікований на два поєдинки, аж до завершення групового етапу ЧЄ. Не здобувши жодної перемоги, збірна Шотландії безславно залишила турнір разом зі своїм антигероєм 1 туру.

На жаль, якщо не рахувати вболівальників, це був найбільш пам'ятний момент за участі колективу Стіва Кларка за вже завершену стадію Євро-2024.

ФІНАЛІСТИ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2018 (ФРАНЦІЯ І ХОРВАТІЯ)

Збірна Хорватії опинилась у "групі смерті" разом з іспанцями, італійцями та албанцями. Старт видався для команди Златко Далича дуже важким — розгромна поразка від Іспанії (3:0). У матчі 2 туру проти Албанії хорвати не втримали перемогу, пропустивши на 90+5 хвилині (2:2), а в поєдинку 3 туру з Італією максимально можлива кількість залікових балів була втрачена вже на 90+8'.

Таким чином, Хорватія поставила під велику загрозу свій вихід до плей-оф Євро-2024 через рейтинг найкращих команд, які посіли треті місця своїх груп. Сподівання колективу Далича було остаточно розбито вже наступного ігрового дня, коли Англія і Словенія не виявили сильнішого (0:0) в групі С.

Доля збірної Франції на ЧЄ в Німеччині, звісно, відрізняється від долі хорватів, проте в ході групового етапу команда Дідьє Дешама проявила себе не найкращим чином. Звитяга над Австрією (1:0) далася "Ле Бле" лише завдяки автоголу Максіміліана Вебера, тоді як матч проти Нідерландів став першим на той момент на Євро-2024, який завершився нульовою нічиєю. В останньому турі французи не зуміли здолати вже вилетівшу Польщу (1:1), забивши лише з пенальті.

У підсумку, Франція фінішувала в групі D другою, не маючи на своєму рахунку жодного гола з гри. Навряд чи цей той результат, якого очікували від Кіліана Мбаппе і компанії. Однак, французи залишаються одними з головних фаворитів турніру, та чи реабілітуються вони за не надто ефектний виступ на груповому етапі — побачимо вже в плей-оф, де в 1/8 фіналу вони зустрінуться зі збірною Бельгії.

ГАРЕТ САУТГЕЙТ (АНГЛІЯ)

До групового етапу Євро-2024 53-річний англієць підходив із найдорожчим серед усіх учасників турніру складом за версією авторитетного порталу transfermarkt. Сукупна ринкова вартість 26 гравців, яких Саутгейт викликав до збірної, становила 1.52 млрд євро.

Цифри в футбол не грають, що підопічні Гарета й довели, ставши явно не однією з найкращих команд вчора завершеної стадії. Протягом трьох поєдинків англійська атакуюча ланка, що складалася з Букайо Сака, Джуда Беллінгема, Філа Фодена та Гаррі Кейна, відзначилась аж двома результативними ударами, тоді як за "улюбленим" усіма показником xG вони досягли позначки в 2.28 очікуваних голів. Це при тому, що квартет із "Трьома Левами" був дуже далеким від статусу "групи смерті".

Саутгейта багато критикували, поки сам він шукав "природну заміну" Калвіну Філліпсу в опорній зоні. Можливо, вже під час плей-оф Євро-2024 збірна Англії радикально зміниться і ми все побачимо підтвердження словам спеціаліста про те, що цю національну команду вдалося "зробити знову цікавою". Проте, саме за підсумками групового етапу, прагматик на чолі англійців опиняється в нашому списку невдах.

РОМЕЛУ ЛУКАКУ (БЕЛЬГІЯ)

На груповому етапі Євро-2024 збірна Бельгії, відверто кажучи, не радувала результативністю. Два з трьох матчів без забитих "Червоними Дияволами" в останніх 13 на ЧЄ прийшлися якраз на нинішню їхню участь у турнірі.

Найбільше бельгійці в реалізації моментів, звісно ж, сподівалися на центрального нападника Ромелу Лукаку, найкращого в своїй історії бомбардира. До турніру 31-річний гравець Челсі, орендований Ромою, підходив із 85 голами у 114 матчах за свою національну команду.

Лукаку взяв участь у всіх трьох поєдинках команди Доменіко Тедеско на груповому етапі, відзначившись лише асистом, тоді як цілих 3 його результативні удари були скасовані через порушення правил (два офсайди та гру рукою).

Якби не VAR, Ромелу зараз міг би ділити першу сходинку рейтингу найкращих бомбардирів Євро-2024 зі своїм колегою за позицією зі збірної Грузії Жоржем Мікаутадзе.

АНДРІЙ ЛУНІН (УКРАЇНА)

У рамках підготовки до Євро-2024 головний тренер збірної України Сергій Ребров дав можливість зіграти в контрольних поєдинках всім трьом голкіперам, яких у підсумку викликав на турнір. За спиною в Луніна був чудовий сезон-2023/24 у мадридському Реалі, якому не вистачило лише "вишеньки на торті" у вигляді участі у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Поява 25-річного гравця в стартовому складі на матч проти збірної Румунії в 1 турі не була несподіванкою, а от його виступ... Дебютний поєдинок на великому турнірі Андрій, на жаль, провалив, пропустивши 3 голи. У підсумку, в наступних двох турах у рамці воріт "синьо-жовтих" перебував уже Анатолій Трубін, який продемонстрував значно впевненішу гру.

Сам Лунін після 2 туру поділився, що жодних пояснень від керманича команди не отримав, адже, на його думку, потреби в цьому не було: "Це повністю моя провина", — додав Андрій.

Уболівальникам лишається сподіватися, що представник Реала впорається з цією невдачею, та вже до старту Ліги націй УЄФА-2024/25 у вересні "синьо-жовті" підійдуть, щонайменше, з двома однаково готовими воротарями.

РАФАЕЛЬ ЛЕАУ (ПОРТУГАЛІЯ)

Лівий вінгер провів непоганий сезон у Мілані, якщо точніше, то другий найкращий за свою кар'єру в футболці "россонері". В 47 матчах у всіх турнірах Леау відзначився 15 голами і 14 асистами, звісно ж, отримавши виклик до збірної Португалії на Євро-2024.

Для Рафаеля цей великий турнір став першим, в якому він бере участь в якості гравця стартового складу. В матчі 1 туру проти збірної Чехії Леау відіграв 63 хвилини, отримавши на 39-й жовту картку за симуляцію. В поєдинку зі збірною Туреччини в 2 турі нападник провів на полі лише 45 хвилин... отримавши на 39-й жовту картку за симуляцію, яка позбавила його участі в матчі 3 туру проти збірної Грузії.

В 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024 на колектив Роберто Мартінеса чекає ?. Леау, ймовірніше за все, матиме можливість реабілітуватися за провальний виступ на груповому етапі, але питання в тому, чи скористається 25-річний гравець нею.

РОБІН ГРАНАЧ (ЧЕХІЯ)

Центральний захисник дебютував за збірну Чехії лише в березні, в контрольному поєдинку з Вірменією, одразу відігравши 90 хвилин. Це ж сталося в двох товариських матчах (проти Мальти та Північної Македонії) напередодні Євро-2024. У підсумку, керманич чехів Іван Гашек довірив 24-річному представнику Вікторії (Пльзень) місце в стартовому складі й у всіх трьох зустрічах під час групового етапу ЧЄ в Німеччині. Гранач, м'яко кажучи, довіри свого головного тренера не виправдав.

У 1 турі (Португалія) Робін забив у власні ворота, а також припустився помилки, яка призвела до поразки Чехії. У 2 турі (Грузія) захисник зіграв рукою в своєму штрафному, подарувавши опоненту пенальті, яким він і скористався. У 3 турі (Туреччина) в двох голах суперника Гранач напряму винен не був, проте перебував в епіцентрі подій, не зумівши ні на що вплинути.

За версією відомого статистичного порталу WhoScored, серед усіх гравців збірної Чехії, які на Євро-2024 взяли участь бодай в одному таймі, саме Робін був найгіршим.

СІТКА ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024