Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла прокоментував очікування від матчу з Австрією.

"Ми не повинні дозволити емоціям взяти гору над нами. Ми не можемо думати про реванш за березневу поразку в товариському матчі з рахунком 1:6", — цитує Вінченцо офіційний сайт УЄФА.

"Ми знаємо, на що здатна Австрія, але ми також знаємо, на що здатні ми. Я очікую натовп з червоно-білими прапорами на трибунах. Наші вболівальники нас дуже добре підтримували в минулих матчах. Це дасть нам перевагу.

Ми забили 5 голів, і у нас 5 різних бомбардирів. Ми не забивали з пенальті або у власні ворота. Ми робимо велику роботу з погляду контролю м’яча, але ми повинні перетворити це на більшу кількість голів. Спокій дуже важливий.

У нас в середньому 16.67 ударів за гру: 50 за три матчі. Ми створили 161 атаку, що ставить нас на п'яте місце в турнірному рейтингу. Ми в середньому володіли м'ячем 53% і віддали 3 гольові передачі. У нас все добре з точки зору володіння м'ячем. З такою статистикою ми мали б забивати більше. Судячи з даних, ми є продуктивною командою.

Група Австрії? Це була збалансована група з добре підібраними суперниками, тому будь-яка з трьох команд, Австрія, Франція або Нідерланди, могла стати лідером. Те, що перемогла Австрія, для мене точно не стало несподіванкою.

Австрія дуже інтенсивна, досить агресивна в переходах і фізично дуже сильна. Це команда з фізичною перевагою. У нас є дві значні втрати, але ми заповнимо ці прогалини різними способами. Ми пережили складні моменти на полі та за його межами, і ми зробимо все можливе".

Матч між збірними Туреччини та Австрії розпочнеться 2 липня о 22:00 за київським часом.