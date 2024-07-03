Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Туреччини прокоментував перемогу над Австрією.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Туреччини обіграла Австрію.

Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "місячних зірок" Вінченцо Монтелла прокоментував виступ власної команди.

"Завдяки тому, що ми забили на ранній стадії, ми грали більш виважено й краще захищались. У підсумку ми подвоїли рахунок. Ми добре попрацювали сьогодні.

Ми всебічно готувалися до цієї гри, щоб подолати тактику наших суперників. І нам це вдалось зробити. Ми боролись у кінці матчу, але вистояли завдяки нашому бойовому духу та гарячим серцям.

Це був надзвичайний день із тією жагою боротьби, що ми продемонстрували на полі. Ми показали дуже хорошу гру, починаючи з наших нападників. Вирішальними моментами матчу стали сейв Мерта Гюнока наприкінці та два голи Меріха Демірала.

Нідерланди? Я подумаю про це завтра. Це також дуже талановита команда, і це буде важкий матч. Ми — одна з команд із найменшим турнірним досвідом, що робить нас ще більш щасливими від того, що ми досягли цього успіху", — заявив італійський фахівець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.