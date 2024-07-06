Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Португалією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 проти Португалії у серії післяматчевих пенальті.

"Це був дуже напружений, щільний матч. Він міг закінчитися по-різному, навіть якби у нас не було важчої кінцівки матчу в додатковий час. Втома теж була. Усе вирішують дрібниці, але я радий за команду. Вони виклалися по максимуму і переключили м'яч у потрібний для нас бік.

Заміна Кіліана Мбаппе? Він явно втомився і це нелегко. Я бачив, як він боровся у першій половині додаткового часу. Не було сенсу залишати його на полі, навіть якщо він був пенальтистом. Кіліан завжди був чесний зі мною та командою. Мені здалося нормальним привнести трохи свіжості.

Ми у півфіналі, і це не те, що ми повинні сприймати як належне, навіть якщо ми до цього нещодавно звикли. Мені сподобалося бути у чвертьфіналі. Тепер нам потрібно перемогти у наступному матчі", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Франція.