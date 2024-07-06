Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанський хавбек поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 проти Німеччини (2:1), у якому він відзначився переможним голом у додатковий час.

"Все сталося за одну мілісекунду. Як тільки я побачив, що м'яч у Дані, я знав, що він зробить чудовий крос. Я довірився йому, забіг за спину Рюдігеру, і передача була ідеальною. Мені залишалося тільки підстрибнути та направити м'яч ударом головою. Решта – історія!

Щиро кажучи, перші дві секунди я не розумів, що відбувається. Я нічого не чув... цілковита тиша. Потім я зрозумів, що це гол, коли побачив, як усі мої партнери по команді біжать до мене. Це було неймовірно.

Я забив гол, але це просто доказ того, що ми одна сім'я. За це відповідала вся команда – зусилля, які ми доклали на тренувальному полі, у спортзалі. Моменти, які ніхто інший не може побачити.

Головне – це менталітет. Ми близькі до досягнення чогось важливого, і єдине, що нам потрібно — бути професіоналами. Відпочивати, спати, добре харчуватися та використовувати мотивацію, яка у нас у голові. Легко бути на 100% готовими до наступного матчу", — наводить слова Меріно прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Німеччина.