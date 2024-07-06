Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 проти Німеччини (1:2).

"Зараз час оцінити те, чого ми досягли, і насолодитися цим моментом. У фізичному плані подивимося, як ми зможемо покращитись у найближчі кілька днів. Я впевнений, що всі мої гравці готові до півфіналу. Вони грають дуже високому рівні.

Це історичний вечір. Я пишаюся тим, що можу представляти нашу країну. Наскільки далеко ми зайдемо, подивимося, але ми абсолютно переконані, що з цією командою ми можемо досягти дуже багато чого.

Мої гравці ненаситні. Я пишаюся тим, що треную таких гравців. Я знаю багатьох із них багато років. Вони звикли змагатися на найвищому рівні, і вони мають можливість виграти турнір. Ця команда завжди боротиметься. Звичайно, завжди є можливості для вдосконалення, але ми не можемо ставити під сумнів їхню гордість, якість та відданість справі.

Наша ейфорія повністю під контролем. Ми дуже щасливі, але знаємо, що завтра буде інший день. Ми не можемо контролювати те, що відбувається зовні, але ми захоплені тим, що країна нас підтримує", — наводить слова де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Німеччина.