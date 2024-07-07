Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Туреччини прокоментував поразку від Нідерландів.

Напередодні збірна Туреччини в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 поступилась Нідерландам.

Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "місячних зірок" Вінченцо Монтелла прокоментував виступ власної команди.

"Ми продемонстрували все, що вміємо станом на зараз. Ми провели дуже хороший турнір. У перерахунку на 90 хвилин ми виграли стільки ж матчів, скільки й Нідерланди. Мої колеги та інші футбольні професіонали також привітали нас.

У нас багато молодих гравців. Вони вийшли на цю гру з дивовижним настроєм. Я пишаюсь своїми гравцями. Ці гравці заслуговують на любов, яку вони отримують. Після цього чемпіонату до Туреччини будуть ставитися з більшою повагою.

Гюлер? Арда дуже добре зіграв на цьому турнірі. Він ніколи раніше не грав так стабільно на такому рівні. Це великий досвід для нього. Йому ще навіть не виповнилося 20 років. Із досвідом він стане ще кращим.

Наша мета зараз — Ліга націй УЄФА, яка розпочнеться у вересні. Потім буде кваліфікація до чемпіонату світу 2026 року.

Можливо, зараз потрібно подумати про те, що цей турнір минув для нас дуже добре. Звичайно, ми були розчаровані цим матчем, ми заслуговували на більше. Але ми виграли три матчі на цьому чемпіонаті, побивши наш рекорд на одному Євро, і виграли їх усі впродовж 90 хвилин.

Недосвідченість позначилася на нас наприкінці гри. У останні хвилини матчу ми могли б краще рухати м’яч. Якби ми змогли зіграти краще в другому таймі, можливо, ми б провели ідеальну гру.

Гравці не грали послідовно за свої клуби впродовж сезону. У них не було багато досвіду гри на такому рівні. Вони набираються досвіду. Ця команда користується великою повагою, і я пишаюсь цим. Майбутнє буде на нашому боці", — заявив італійський фахівець.

У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.