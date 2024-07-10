Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нестандартна ситуація після півфіналу Євро-2024.

Після матчу Іспанія -- Франція (2:1) співробітник служби безпеки врізався у Альваро Морату — повідомляє Optussport.

Ситуація виникла через вболівальника, що вискочив на поле для селфі з підопічними Луїса де ла Фуенте. Кілька співробітників служби безпеки стадіону вибігли за ним.

Фаната вийшло зловити, але в процесі один з них зачепив Морату, який після цього почав легко кульгати. Наразі інформації про важке пошкодження форварда немає.

В матчі зі збірною Франції Іспанія виграла з рахунком 1:2.