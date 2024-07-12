Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український воротар зробив висновки після виступів збірної на Євро-2024.

Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін прокоментував свої помилки у матчі Євро-2024 проти Румунії (0:3), а також поділився своїми висновками після турніру.

"Відколи почалася війна, футбол для країни став особливим, тому що мільйони українців стежать за нами і хочуть трохи радості. Перед іграми нам надсилали відео, фото, аудіо, прапори. Також ми бачили, як солдати дивилися матчі в камуфляжі в окопах зі зброєю. Ми дивилися ці відео і чули бойові крики та постріли, але вони дивилися гру. Це схвилювало нас, викликало у нас мурашки по шкірі, але також посилило тиск.

Спочатку нам потрібно було пройти плей-оф відбору у березні, і ми це зробили. Ми хотіли подарувати людям радість виходу у плей-оф фінальної стадії турніру, подякувати бійцям, які нас захищають. Нам дуже прикро, що цього не сталося, тому що з футболом, який ми показали у другому і третьому матчах, ми заслуговували більшого.

Цілком очевидно, що я припустився двох помилок. Перша помилка є технічною, і я думаю, що вона може статися, але це помилка. Я знаю, що таке помилка воротаря та помилка нападника. Помилка воротаря – це гол на 90%. Другий гол був невдалим, тому що я не побачив, як м'яч вилетів, а потім втратив його з виду на півдорозі, тому що захисник збирався ухилитися від нього. Я стрибнув наосліп, але промахнувся. І саме тому наприкінці гри я пішов вибачатись, це менше, що я міг зробити. Я вибачився і продовжив роботу", - сказав Лунін в інтерв'ю Marca.

Раніше Лунін поділився своїми планами на майбутнє, заявивши, що він не проти залишитися в Реалі.