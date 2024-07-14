Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець продовжує ставити рекорди.

У фіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії виявилася сильнішою за Англію (2:1).

Іспанці відкрили рахунок на самому початку другого тайму завдяки голу Ніко Вільямса і передачі Ламіна Ямаля.

Як повідомляє Opta, Ямаль став першим футболістом в історії Євро, хто відзначився результативною дією в 1/4, 1/2 і фіналі турніру.

Раніше повідомлялося, що Шоу — перший футболіст з 2000 року, для якого фінал Євро став першою грою на турнірі.