Іспанець продовжує ставити рекорди.
Ламін Ямал, Getty Images
14 липня 2024, 23:58
У фіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії виявилася сильнішою за Англію (2:1).
Іспанці відкрили рахунок на самому початку другого тайму завдяки голу Ніко Вільямса і передачі Ламіна Ямаля.
Як повідомляє Opta, Ямаль став першим футболістом в історії Євро, хто відзначився результативною дією в 1/4, 1/2 і фіналі турніру.
Раніше повідомлялося, що Шоу — перший футболіст з 2000 року, для якого фінал Євро став першою грою на турнірі.