Фавориты противостояний

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В рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины выступит в качестве хозяев римского Стадио Олимпико в матче против Англии.

Украина — Англия

суббота, 3 июля, 22:00. Стадио Олимпико, Рим. Главный арбитр — Феликс Брых (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1/2/3.

Коллектив Андрея Шевченко с боями прошел на прошлом этапе сборную Швеции, дожав скандинавского соперника лишь на последней минуте овертайма (2:1), а теперь нашей национальной команде предстоит пройти ничуть не менее ответственное испытание. На нашем пути в полуфинальный раунд стоит сборная Англии, которая, очевидно, хочет заручиться в дальнейшем поддержкой родных трибун на будущие два матча турнира, и наконец-то подняться на вершину пьедестала.

Самая главная задача национальной команды Украины в предстоящей игре будет состоять в том, чтобы наконец-то вскрыть оборону сборной "трех львов", что еще не удавалось сделать ни одному ее сопернику на предыдущих этапах. От актуального стиля игры команды Саутгейта порой появляется раздражение не только у праздного зрителя, но и у наиболее преданных ее болельщиков. Однако, если англичане в итоге придут к долгожданной победе на турнире, то тут и без аудиенции у самой Королевы не обойтись. Впрочем, целиком и полностью в руках Украины находится возможность сорвать этот почетный прием.

Букмекеры считают фаворитом встречи Англию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "трех львов" коэффициент 1,47. Победа Украины оценена в 8,50, а ничейный результат — 4,44.

Матч Украина — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.