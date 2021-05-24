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Football.ua в 85 годовщину со дня основания донецкого Шахтёра вспоминает один из наиболее значимых поединков в истории "оранжево-черных".

Виктор Евгеньевич Прокопенко возглавил Шахтёр в ноябре 1999-го года и в первом же своём матче во главе нового клуба сотворил мини-сенсацию, сыграв в Донецке в нулевую ничью с киевским Динамо, которое в те годы на равных соперничало в ЛЧ с Баварией и Реалом. И хотя динамовцы участвовали в том матче экспериментальным составом (ворота оборонял Кернозенко, в старте вышли молодые Несмачный, Езерский, Яшкин, Венглинский…), было в нём и много символизма.

Во-первых, это был последний матч Шахтёра в 90-е годы — следующий официальный поединок "горняки" провели уже в 2000 году. Новый тренер, словно закрыл старую эпоху. Во-вторых, отобрать очки у самого Динамо в те годы, было весьма нерядовым событием. И то, что Прокопенко удалось это сделать в первом же матче, выглядело хорошим предзнаменованием для донецких болельщиков…

Прокопенко не производил кадровой революции в Шахтёре — в первое трансферное окно при новом тренере, состав "горняков" пополнил лишь хавбек Олег Пестряков, в итоге не слишком удачно проявивший себя в команде. Заслуга Прокопенко была в том, что он сумел раскрыть в новом качестве донецкую молодёжь — Геннадий Зубов, Анатолий Тимощук, Андрей Воробей, а чуть позже — Алексей Белик, Вячеслав Шевчук, Алексей Гай. Все они начали стремительно прогрессировать, превращаясь в настоящих звёзд украинского футбола именно под руководством Прокопенко.

К запалу талантливой молодёжи добавлялось хладнокровие опытных игроков, которое обеспечивали Юрий Вирт, Михаил Старостяк, Сергей Попов, Сергей Ателькин. Наконец, третьей составляющей успеха было грамотное подписание и использование на поле легионеров. К моменту прихода Прокопенко в Шахтёр, из зарубежных игроков в команде были лишь российский хавбек Алексей Бахарев, латвиец Андрей Штолцерс и литовец Дайнус Глевецкас. В марте 2000-го года к команде присоединился румын Мариан Алиуцэ, которого некоторые ресурсы называют первым легионером Шахтёра. Очевидно, имеется в виду, что это был первый легионер не из постсоветского пространства.

Второй круг сезона-1999/2000 подопечные Прокопенко, после первых зимних сборов с новым главным тренером, провели блестяще — 13 побед, 1 ничья и 1 поражение (в Киеве, от Динамо). Столь замечательный отрезок позволил подняться горнякам с четвёртой строчки, на которой они завершили осеннюю часть чемпионата, на вторую и стать вице-чемпионом страны. В том сезоне это достижение имело особую ценность, поскольку впервые в истории чемпионатов Украины, второе место позволяло стартовать в Лиге чемпионов.

Естественно, это было результатом недавних впечатляющих успехов Динамо в ЛЧ и соответствующих прибавлений для Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Такой вот любопытный нюанс в истории отношений двух украинских грандов — болельщики Динамо вправе утверждать, что первое выступление Шахтёра в ЛЧ — заслуга именно их клуба!

К Лиге чемпионов Шахтёр усиливался точечно, но качественно — наиболее примечательным трансфером было подписание нигерийского защитника Исаака (Айзерка) Окоронкво, успевшего заявить о себе в Европе в составе тираспольского Шерифа. На три года нигериец станет основным защитником "горняков" и будет причастен ко всем историческим успехам "горняков" в тот период.

Кроме Окоронкво, летом 2000-го года Шахтёр усилился двумя молодыми игроками, ставшими впоследствии легендами клуба — из запорожского Металлурга перебрался, уже упоминаемый выше, Вячеслав Шевчук, а из молодёжки в основную команду был переведён Алексей Гай.

Осенняя часть чемпионата 2000/2001 навсегда будет записана золотыми буквами в историю донецкого клуба. Здесь и драматическое противостояние со Славией, итогом которого стал выход в группу ЛЧ, и невероятный матч на Хайбери, и волевая победа над Спартой, и разгром лондонского Арсенала в Донецке.

При этом, "горняки", не проваливались и на внутренней арене, захватив лидерство в чемпионате после пятого тура (любопытно, что в первых пяти турах лидером был… Кривбасс) и уйдя на перерыв в качестве зимнего чемпиона! В добавок к успешным выступлениям в ЛЧ и чемпионате, подопечные Прокопенко той осенью уверенно прошли три раунда Кубка, обеспечив себе участие в полуфинале.

Цель команды на весеннюю часть была понятной — завоевание чемпионства! В зимний перерыв команда вновь точечно усилилась, и снова легионерами из Африки — из тунисского Эсперанса был подписан форвард Джулиус Агахова, а из сенегальского клуба Жанна д'Арк — защитник Ассан Ндиайе.

Оба сходу стали игроками стартового состава и настоящей находкой селекционной службы "горняков". Весеннюю часть Шахтёр начал с двух побед — дома над Ворсклой и в гостях над Карпатами. Затем, однако, последовала осечка в Запорожье — 1:1 с Металлургом. Эта ничья стоила Шахтёру первого место — в параллельном матче Динамо в Харькове разобралось с Металлистом 0:2 и опередило "горняков" на один пункт. В следующем туре, 7 апреля 2001 года, в Киеве, Шахтёру предстояло сыграть с Динамо.

Сказать, что матч вызвал ажиотаж по всей Украине — не сказать ничего. 74 000 болельщиков собрались в тот вечер на Олимпийском, по меньшей мере 20 000 из которых прибыли из Донецка! По маршруту "Донецк-Киев" выехало пять поездов с болельщиками и около 400 автобусов! Стоит ли говорить, что тот матч стал рекордным по посещаемости в истории чемпионатов Украины? Около 200 журналистов — украинских и зарубежных — были аккредитованы на тот поединок.

После матчей Динамо в ЛЧ и поединков сборной Украины, это не было первое столь масштабное футбольное событие для Киева времён независимости. Но совершенно точно, впервые такой ажиотаж вызвал поединок чемпионата Украины. И один этот факт делал тот матч историческим событием. Но ещё большей историчности ему придала драма, развернувшаяся на поле.

Первые 15 минут встречи прошли без моментов, в обоюдной разведке, но уже на 17-й минуте встречи грянул гром — Боднар навесил с правого фланга, Глевецкас, пытаясь вынести мяч головой, направил его прямо в ноги Белькевичу. Белорус моментально сориентировался в ситуации, в одно касание выдав роскошную передачу на выбегавшего за спины защитников Мелащенко, а тому оставалось лишь расстрелять ворота Вирта.

На 24-й минуте "горняки" организовали первый серьёзный момент у ворот Шовковского — Бахарев почти с центра поля красиво прорвался сквозь нескольких динамовцев, мягко навесил на одинокого Воробья, но тот, почти с угла вратарской, пробил значительно выше ворот. Это был последний момент Шахтёра в первом тайме. Динамовцы полностью переигрывали "горняков" в центре поля и выглядели просто сильнее Шахтёра.

На 29-й минуте судья, Анатолий Жосан, вполне мог назначать пенальти в ворота дончан — Ндиайе сзади "срубил" Черната в штрафной "горняков", однако судья фола не увидел — наиболее противоречивый момент матча. Спустя четыре минуты всё тот же Чернат с убойной позиции крайне неудачно играет головой. В самом конце тайма, Белькевич с левого фланга изящно навесил на Мелащенко, но тот с пары метров пробил мимо ворот.

Виктор Прокопенко на послематчевой пресс-конференции: "Мы знали, что Динамо насытит середину поля мощными и комбинационными игроками. Но всё, что мы говорили на установке, процентов на 70-80 было забыто нашими игроками в первом тайме. Поэтому у Динамо было значительное преимущество в центре поля. Мы не успевали ни в борьбе, ни на подборах. Поэтому этот отрезок игры прошёл под знаком Динамо. В перерыве мне пришлось сделать замены, отказавшись от игры в три защитника".

Наставник Шахтёра насытил фланги, выпустив вместо центрального защитника Глевецкаса, правого защитника Старостяка, а Попов сместился с центра на левый фланг. На второй тайм "горняки" вышли более агрессивными и решительными — результат пришёл уже спустя пять минут, когда Бахарев навесил из глубины поля, а Агахова, опередив защитников, в падении головой вколотил мяч в ворота Шовковского — 1:1! Нигериец отметил гол семью подряд обратными кульбитами, что незамедлительно стало "фишкой" форварда.

Вообще, Агахова тогда роскошно дебютировал за Шахтёр, забив в первых трёх матчах три мяча! Не успели динамовцы прийти в себя, как "горняки" вновь праздновали взятие ворот. Подача Бахарева с углового — Шовковский неудачно выходит с ворот и Ндиайе, ударом головой расстреливает, фактически пустые ворота — 1:2 (комментатор матча на Первом Национальном несколько раз во время повторов гола назвал Ндиайе Агаховой…)! Всё перевернулось с ног на голову за какие-то три минуты. После этого, динамовцы стали действовать нервно и все попытки перехватить инициативу заканчивались или потерями мяча, или контратаками Шахтёра.

Тем не менее, свои моменты во втором тайме у Динамо таки были — в самом конце матча. На 89-й минуте Венглинский из выгоднейшего положения пробил прямо в руки Вирту. Ещё более убойный момент у будущего форварда Днепра был на 90+4 минуте, когда после удара Черната мяч срикошетил от Ндиайе к Венглинскому — Вирт уже упал, реагируя на удар, но форвард пробил выше и в сторону от ворот… Финальный свисток сопровождался не только огромной радостью футболистов Шахтёра, но и многотысячным рёвом трибун — это 20 000 донецких болельщиков, приехавших в Киев, праздновали долгожданный триумф своей команды — Шахтёр вновь стал лидером чемпионата!

Это было:

– первое домашнее поражение Динамо в том сезоне;

– первое поражение Динамо в чемпионате, после 26-матчевой беспроигрышной серии;

– первая победа Шахтёра над Динамо с 1993 года;

– первая победа Шахтёра над Динамо в Киеве с 1978 года;

– первая победа Шахтёра над Динамо в Киеве в чемпионатах Украины;

– впервые в чемпионатах Украины, Шахтёр забил Динамо в Киеве больше одного мяча;

– первая победа Виктора Прокопенко над Валерием Лобановским.

Виктор Прокопенко на послематчевой пресс-конференции:

"Если бы мы сегодня проиграли, интрига чемпионата была бы исчерпана, а так она продолжается, и это очень даже интересно. Я не думаю, что сегодня Динамо сыграло ниже своих возможностей. Возможно, им просто не хватило немного удачи".

Но куда важнее статистики и турнирных раскладов было то, что в тот вечер 7 апреля, в Киеве пошатнулась гегемония одного клуба в украинском футболе. У Динамо появился не просто достойный – равноценный конкурент. Шахтёр не стал чемпионом ни в том матче, ни, даже, в том сезоне. Но именно в тот вечер Шахтёр стал великим.

Киев, НСК "Олимпийский", 07.04.2001. 74 000 зрителей

Динамо — Шахтёр 1:2

Голы: Мелащенко, 17 — Агахова, 50, Ндиайе, 53

Судья: Жосан (Херсон)

Динамо: Шовковский — Боднар, Фёдоров, Головко, Несмачный — Пеев (Кузьмичёв, 68), Хацкевич, Чернат, Белькевич, Яшкин (Дмитрулин, 77) — Мелащенко (Венглинский, 72)

Замены: Кернозенко, Лисицкий, Гавранчич, Мороз.

Тренер: Валерий Лобановский

Шахтёр: Вирт — Окоронкво, Глевецкас (Старостяк, 46), Ндиайе, Попов — Зубов, Тимощук, Бахарев (Шевчук, 90), Алиуцэ — Воробей, Агахова (Ателькин, 72)

Замены: Шутков, Конюшенко, Белик, Абрамов.

Тренер: Виктор Прокопенко