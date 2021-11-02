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Евгений Кузьменко предлагает вашему вниманию любопытный рейтинг — пятерка футболистов, ранее провалившихся в АПЛ, но теперь ярко выступающих в Лиге чемпионов.

Если оставить в стороне Диего Форлана и Жерара Пике, то Душан Тадич, пожалуй, лучший "современный" пример игрока, который не смог раскрыться на полную в английской Премьер-лиге, прежде чем уехать в другой европейский чемпионат и стать там звездой, в том числе и на уровне Лиги чемпионов.

Тадич не первый, кто "ожил" после ухода из АПЛ, и не будет последним. В этом материале мы хотим рассказать вам о футболистах, которые недавно покинули Туманный Альбион и теперь успешны не только во внутренних чемпионатах со своими новыми командами, но и в Лиге чемпионов этого сезона.

1. Себастьян Алле (Аякс)

Себастьян Алле приезжал в Вест Хэм летом 2019-го из франкфуртского Айнтрахта в статусе одного из лучших нападающих Бундеслиги, в статусе форварда, который готов прогрессировать в лучшей лиге мире. Однако по итогам полутора сезонов в стане Молотобойцев, ничего этого не произошло. Трансфер оказался провальным, особенно учитывая, что потратил Вест Хэм на Алле более 50 млн евро.

В январе 2021-го Алле ушел в Аякс за сумму вдвое меньше. И буквально сразу француз стал идеальным наконечником атак в системе Эрика тен Хага. Постоянно приспосабливающийся и меняющийся голландский тренер за последние годы прошел путь от использования фальшивой девятки к игре с более традиционным центральным нападающим, и в результате его команда процветает. Алле вернул себе форму времен Айнтрахта и идеально выполняет роль страйкера в Аяксе.

27-летний француз успешен не только на уровне голландской Эредивизи, но и в розыгрыше ЛЧ этого сезона. По итогам трех туров у Алле 6 голов и 2 ассиста – он лучший бомбардир турнира на данный момент. На утро после матча с Боруссией Дортмунд заголовки газет пестрили фамилией Алле, а не Холланд.

Only two players in Champions League history have scored 6+ goals in their first three #UCL games:



▪️ Erling Haaland

▪️ Sébastien Haller



Haaller. 🤝 pic.twitter.com/fTuNmoTUs6 — William Hill (@WilliamHill) October 19, 2021

Перед матчем четвертого тура Аякс уверенно возглавляет турнирную таблицу группы С с максимумом набранных очков и разницей мячей 11:1. Заслуга Алле в таком результате команды действительно велика. Завтра амстердамцы сыграют выездной матч против Боруссии, и Шмелям нужно будет сильно постараться, дабы сдержать главную ударную силу соперника.

2. Себастьян Коатес (Спортинг)

После того, как Себастьян Коатес помог Уругваю выиграть Кубок Америки 2011 года, попутно получив получив награду "Лучший молодой игрок", центральный защитник перешел из родного Насьоналя в Ливерпуль. Однако закрепиться в составе "красных" молодому защитнику не удалось и впоследствии он переехал в Сандерленд. Но и там у Коатеса не пошло. Казалось, что большая карьера талантливого и все еще молодого защитника под угрозой. Ситуацию спас трансфер в Спортинг.

На протяжении уже пяти сезонов, начиная с января 2016-го, Коатес является основным центральным защитником лиссабонского клуба. Себастьян – одна из ключевых фигур в восхождения Спортинга на вершину португальского футбола. Став капитаном команды перед стартом прошлого сезона, уругваец был неимоверно вдохновлен. Как результат – первая за 19 лет победа Спортинга в чемпионате Португалии, лишь одно поражение в 34 играх, всего 20 пропущенных голов (меньше, чем у любого другого клуба в пяти ведущих лигах Европы). А сам Коатес был удостоен награды «Игрок года», став в один ряд с такими игроками, как Бруно Фернандеш, Халк, Давид Луис и т.д.

А еще, 31-летний Коатес оформил дубль в ворота Бешикташа в третьем туре Лиги чемпионов. Спортинг выиграл ту выездную встречу со счетом 4:1, добыл первые 3 очка в группе и сейчас идет на третьем месте. Завтра команду ожидает домашний поединок с турецким клубом.

3. Стивен Бергейс (Аякс)

Вам будет сложно вспомнить, когда и где, но Стивен Бергейс тоже выступал в АПЛ. Было это в сезоне-2015/16 – за Уотфорд голландец провел всего лишь 9 матчей.

Быстрое возвращение на родину – правильное решение для Бергейса, летом 2016-го он оказался в Фейеноорде. В первом же сезоне футболист помог клубу выиграть первое за 18 лет чемпионство. А несколькими сезонами позднее, в 2019/20, и вовсе стать лучшим бомбардиром голландской Эредивизи.

Для многих трансфер Бергейса из Фейеноорда в Аякс минувшим летом стал большой неожиданностью. Противостояние этих клубов в Нидерландах – это местное Классико, переход из Динамо в Шахтер, проще говоря. Но 29-летний футболист продолжает блистать, уже дважды забив в Лиге чемпионов и оформив один ассист, а также имея 3+6 в 11 матчах чемпионата. Стивен также является одним из важных игроков проекта Луи ван Гала в национальной сборной Нидерландов.

4. Педро Гонсалвеш (Спортинг)

Педро Гонсалвеш стал одним из лучших игроков прошлого сезона чемпионата Португалии. Этот атакующий полузащитник/вингер очень достойно заменил отбывшего в Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеша. По итогам минувшего чемпионского для Спортинга сезона, у Гонсалвеша 23 гола и статус лучшего бомбардира турнира – не хило, как для футболиста, выступающего на взрослом уровне всего пару лет.

Не многие знают, но Гонсалвеш несколько лет был игроком самого португальского клуба АПЛ – Вулверхэмптона. Молодой футболист играл в основном за команду U-23, а за первый состав Волков провел всего несколько матчей, в Кубке Англии и Кубке Лиге. В АПЛ португалец так и не дебютировал, и все же в этом рейтинге, на наш взгляд, он имеет право находиться.

В Спортинге Педро оказался не сразу, а транзитом через клуб Фамаликао, который прилично пошумел в чемпионате Португалии в позапрошлом сезоне. Там молодой вингер обрел уверенность и начал стабильно забивать и отдавать. Повышение по карьерной лестнице долго ждать себя не заставило.

Сейчас у Педро Гонсалвеша 3 гола в 6 играх Примейры, а также один ассист в одном матче Лиги чемпионов. Сыграть в большем количестве матчей футболисту помешала травма колена, которая уже позади. В завтрашнем поединке против Бешикташа Гонсалвеш вполне может стать одной из ключевых персон.

5. Шансель Мбемба (Порту)

Когда Порту выбил Ювентус из Лиги чемпионов в прошлом сезоне, легендарный Пепе был главным объектом заголовков газет. Много говорили также о Сержиу Оливейре, Тареми, Короне. Но незаслуженно мало внимания получил партнер Пепе по центру обороны – Шансель Мбемба.

Мбемба, который когда-то считался следующим Венсаном Компани в Андерлехте, летом 2015-го переехал в Ньюкасл. Но на Сент-Джеймс-Парк у защитника ничего не получилось, и три года назад он перешел в Порту, где теперь начинает раскрываться как умный игрок, превосходно дополняющий Пепе.

В этом сезоне Лиги чемпионов 27-летний Мбемба помог Порту сыграть на ноль против Милана и Атлетико Мадрид (хоть и с красной карточкой). Португальский клуб по итогам трех туров идет на третьем месте, имея в своем активе 4 очка. Завтра команда сыграет на выезде в Милане.