Если оставить в стороне Диего Форлана и Жерара Пике, то Душан Тадич, пожалуй, лучший "современный" пример игрока, который не смог раскрыться на полную в английской Премьер-лиге, прежде чем уехать в другой европейский чемпионат и стать там звездой, в том числе и на уровне Лиги чемпионов.

Тадич не первый, кто "ожил" после ухода из АПЛ, и не будет последним. В этом материале мы хотим рассказать вам о футболистах, которые недавно покинули Туманный Альбион и теперь успешны не только во внутренних чемпионатах со своими новыми командами, но и в Лиге чемпионов этого сезона.

Себастьян Алле приезжал в Вест Хэм летом 2019-го из франкфуртского Айнтрахта в статусе одного из лучших нападающих Бундеслиги, в статусе форварда, который готов прогрессировать в лучшей лиге мире. Однако по итогам полутора сезонов в стане Молотобойцев, ничего этого не произошло. Трансфер оказался провальным, особенно учитывая, что потратил Вест Хэм на Алле более 50 млн евро.

В январе 2021-го Алле ушел в Аякс за сумму вдвое меньше. И буквально сразу француз стал идеальным наконечником атак в системе Эрика тен Хага. Постоянно приспосабливающийся и меняющийся голландский тренер за последние годы прошел путь от использования фальшивой девятки к игре с более традиционным центральным нападающим, и в результате его команда процветает. Алле вернул себе форму времен Айнтрахта и идеально выполняет роль страйкера в Аяксе.

27-летний француз успешен не только на уровне голландской Эредивизи, но и в розыгрыше ЛЧ этого сезона. По итогам трех туров у Алле 6 голов и 2 ассиста – он лучший бомбардир турнира на данный момент. На утро после матча с Боруссией Дортмунд заголовки газет пестрили фамилией Алле, а не Холланд.

Only two players in Champions League history have scored 6+ goals in their first three #UCL games:



▪️ Erling Haaland

▪️ Sébastien Haller



Haaller. 🤝 pic.twitter.com/fTuNmoTUs6