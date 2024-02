Не минуло й року з моменту звільнення Грема Поттера, як Челсі зазнав дві поразки з вісьмома пропущеними голами і опинився в нижній половині таблиці Прем'єр-ліги, а проєкт, очолюваний Тоддом Боелі і Clearlake Capital, знову опинився під пильною увагою.

Маурісіо Почеттіно і його гравці тепер стикаються з відкритою ворожістю з боку своїх власних уболівальників, і ніхто на будь-якому рівні клубу не захищений від критики і питань. Навряд чи це ідеальна підготовка до фіналу Кубка англійської ліги проти лідера ліги Ліверпуля на Вемблі цього місяця.

The Athletic уважно вивчає, як Челсі справляється з останніми потрясіннями: від головного тренера до власників, гравців і вболівальників.

З кожним тижнем той упевнений у собі Почеттіно, який був присутній на своїй першій офіційній пресконференції на посаді головного тренера Челсі в липні, стає дедалі більш далеким спогадом.

На відміну від Поттера, Почеттіно зміг донести свої думки на брифінгах для ЗМІ більш докладно і з більшою індивідуальністю. Він зробив обґрунтовані висновки про те, як довгий список травм впливає на команду. Відсутність ключових гравців не тільки означає, що ви не можете регулярно працювати зі своїм найкращим складом, а й згубно позначається на відсутності конкуренції за місця в складі.

Але останнім часом з'явилися деякі ознаки того, що напруга позначається на ньому, — кілька різких суперечок із журналістами з приводу поставлених ними запитань.

Остання з них сталася минулого тижня, коли було підкреслено, що кількість очок, набраних Почеттіно, схожа з показниками Челсі минулого сезону. Після поразки від Вулвергемптона з рахунком 4:2 у неділю Челсі Почеттіно набрав 31 очко в 23 матчах чемпіонату, як і на тому ж етапі минулого сезону.

"У минулому сезоні мене тут не було", — огризнувся він. "15 або 16 гравців прийшли порівняно з минулим сезоном. Як ви можете порівнювати? Наразі нам потрібно розглядати все в контексті. Нам потрібно зібрати все воєдино — побудувати команду, це не буде як за помахом чарівної палички".

У цьому аргументі є здоровий глузд, але і в грі команди вже мають бути ознаки прогресу.

На відміну від Поттера, Почеттіно виграв від того, що у нього була повноцінна передсезонка для роботи зі складом, плюс менша кількість ігор за відсутності єврокубків.

І, незважаючи на низку травм, у нього є основна група гравців, з якими можна працювати протягом більшої частини кампанії. Тіаго Сілва, Аксель Дісасі, Леві Колвілл, Енцо Фернандес, Мойзес Кайседо, Конор Галлагер, Коул Палмер, Рахім Стерлінг, Михайло Мудрик і Ніколас Джексон провели по 19 матчів у Прем'єр-лізі й більше.

У такому контексті повинні з'явитися ознаки того, що план уже готовий.

Але, мабуть, найкращі виступи Челсі — домашні нічиї з Ліверпулем, Арсеналом і Манчестер Сіті — припали на перші три місяці сезону. Найгірші — виїзні матчі з Ньюкаслом, Манчестер Юнайтед, Мідлсбро і Ліверпулем, а також домашня поразка від Вулвергемптона — припали на останні три місяці.

Це свідчить про погіршення, а не про поліпшення.

Деякі джерела, близькі до роздягальні, які розмовляють на умовах анонімності з The Athletic, припустили, що навчання тактичним елементам обмежене, і гравці, по суті, грають навмання. Інші наполягають, що це не так.

Почеттіно не допомагає завоювати прихильність уболівальників, оскільки заміни часто відбуваються занадто пізно, щоб змінити хід гри. Цього сезону Челсі лише в трьох випадках уникав поразки, пропустивши першим — проти АФК Вімблдон із Ліги 2 у Кубку ліги, проти Бернлі та Тоттенгема після того, як у них вилучили двох людей.

Його поведінка біля бровки під час матчів стає дедалі стриманішою, і, можливо, у грі з Вулвергемптоном 51-річний фахівець був як ніколи пасивним. Коли Челсі програв Ньюкаслу в листопаді, він був розлючений і дав волю своїй пристрасті. Відтоді ця іскра гасла з кожною післяматчевою пресконференцією, яка слідувала за поразкою.

З огляду на те, що Почеттіно — виходець із Тоттенгема, йому завжди було непросто завоювати прихильність усіх уболівальників. Кілька фанатів-ветеранів із самого початку говорили The Athletic, що його зв'язок із лондонськими суперниками означає, що його ніколи не приймуть.

Але роль головного тренера на Стемфорд Брідж складна незалежно від того, хто перебуває на цій посаді, і слід пам'ятати, що Почеттіно належить налагодити безліч стосунків і тримати в узді его. Він вивів Челсі в перший кубковий фінал відтоді, як нові власники прийшли до влади.

Минулого тижня він зазначив, що Юргену Клоппу дали час, щоб перетворити Ліверпуль на успішну команду, якою вона є сьогодні, і вважає, що йому слід зробити таку ж люб'язність.

Перемога в Кубку ліги на Вемблі дасть йому деяку свободу дій.

Пам'ятаєте, коли у 2022 році почалася ера Абрамовича, як часто ви бачили або чули про Тодда Боелі?

Тому, коли він спілкувався з уболівальниками на щорічному заході Annual Lunch у грудні, його поява на Стемфорд Брідж була дуже рідкісною. У наші дні рідко можна побачити Боелі і його співвласника Бехдада Егбалі разом.

Більш ніж одне джерело, яке також говорило з The Athletic на умовах анонімності, стверджує, що зараз у дуету не такі хороші стосунки, як раніше. У Челсі це категорично заперечують, наголошуючи, що між усіма старшими співробітниками, включно зі спортивними директорами Полом Вінстенлі та Лоренсом Стюартом, усе гаразд.

Боелі та Егбалі, який має більший вплив на управління Челсі, ніж багато хто думає, вечеряли разом у Лос-Анджелесі у кінці минулого року і щодня спілкуються телефоном або за допомогою смс. Як і в більшості бізнесів, на самій верхівці траплялися розбіжності, і іноді їх озвучували в присутності інших.

Але, по суті, пара, як і раніше, дотримується спільної стратегії — як комерційної, так і спортивної.

І в Боелі, і в Егбалі є й інші важливі ділові інтереси. Саме тому зараз Егбалі, Вінстенлі та Стюарт найпомітніші на Стемфорд Брідж, чи то на трибунах, чи то в домашній роздягальні після матчів.

Власники задоволені тим, що найняли фахівців для управління клубом, і після потрясінь, пов'язаних із придбанням, відчувають, що тепер перебувають у кращому становищі, щоб рухатися вперед. Найближчими місяцями під керівництвом Вінстенлі та Стюарта у відділі добору персоналу буде призначено нових людей.

Багато говорилося про явне небажання Челсі виходити на трансферний ринок у січні. Передбачалося, що вони намагаються дотриматися правил Прем'єр-ліги щодо прибутку і стійкості (PSR). Проте Челсі зробив пропозицію про купівлю гравців, зокрема Антоніо Нуса з клубу Брюгге.

Однак ця невдача не була розцінена як катастрофічна: Челсі вже розробляє плани літніх придбань, що говорить про те, наскільки вони впевнені у своєму становищі в PSR. Гравці будуть йти, але Челсі не потрібно продавати, щоб купувати. Кількість приходів і відходів має бути меншою, ніж влітку 2023 року (коли вони здійснили понад 30 угод, включно з орендами), оскільки клуб вважає, що більша частина перебудови складу часів Абрамовича вже завершена.

Відтепер стратегія полягає в тому, щоб вносити зміни, а не в масових змінах.

План завжди полягав у тому, щоб оцінити все, включно з позиціями Почеттіно наприкінці сезону. Цей намір залишається чинним, і, з огляду на те, що влітку у головного тренера залишиться 12 місяців до закінчення контракту (є опціон на третій рік), така позиція здається логічною, особливо в контексті невдач минулого сезону.

Звільнення Поттера у квітні 2023 року не виправдало себе, і кампанія команди відтоді стала ще більш заплутаною. У Челсі вважають, що для ухвалення аналогічного рішення щодо Почеттіно знадобиться значний спад у формі.

У клубі, який все ще прагне потрапити в єврокубки, посівши високе місце в Прем'єр-лізі, стурбовані останніми виступами, результатами та становищем Челсі в чемпіонаті. Відставання від Тоттенгема, що йде на п'ятому місці, становить 13 очок, але, з огляду на травми, з якими довелося зіткнутися команді, віра в Почеттіно і його процес зберігається.

Одне з джерел повідомило The Athletic, що ідея Челсі від самого початку полягала в тому, щоб створити команду, готову скористатися моментом, коли Пеп Гвардіола і Юрген Клопп залишать свої пости в Манчестер Сіті і Ліверпулі відповідно, і водночас постаратися конкурувати на всіх фронтах, але водночас завжди враховувалося, що наймолодшій команді в Прем'єр-лізі знадобиться час, щоб прогресувати разом.

Рішення Клоппа залишити Ліверпуль наприкінці цього сезону прийшло раніше, ніж прогнозувалося. Контракт Гвардіоли закінчується наступного року, і, хоча 53-річний фахівець заявив, що готовий підписати продовження, Челсі вважає, що велика ймовірність того, що він цього не зробить. У цьому і полягає їхня надія.

Але в кінцевому підсумку Почеттіно, як і будь-якого іншого тренера, будуть оцінювати за результатами і тим, наскільки покращилися гравці під його керівництвом.

Колись, побачивши, що сезон Челсі котиться по похилій під керівництвом непереконливого головного тренера, між старшими зірками, яких Джон Мікель по пам'яті називав "великими хлопцями", зав'язалася б розмова: Джоном Террі, Френком Лемпардом, Дідьє Дрогба і Петром Чехом.

Усі вони були на слуху в Абрамовича, і, коли він запитував їхню думку в кризові моменти в Кобхемі, їхні оцінки незмінно мали найбільшу вагу.

Кого можна назвати "великими хлопцями" у цьому складі Челсі? У більшості з них немає ні досвіду, ні характеру, щоб узяти на себе таку роль. Тіаго Сілва, можливо, єдиний, і його дружина Белль більш публічна, ніж він сам. Її твіт із закликом до "змін" під час поразки від Вулвергемптона, що показово, не був видалений, і важко уникнути висновку, що головною мішенню її критики був Почеттіно.

It’s time to change. If you wait any longer it will be too late 💙💙