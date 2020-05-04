Тесты

Проверь свои знания о Лиге чемпионов с новым видео на канале Football.ua.

Football.ua представляет вашему вниманию второй выпуск проекта "В игре", темой которого стала Лига чемпионов. Проверь себя на знание фактов о самом престижном клубном еврокубковом турнире! Тебе понадобится ручка и листок, чтобы записывать ответы. В конце мы дадим правильные варианты, чтобы ты мог проверить себя.

Для игры не нужен Google или помощь друга, но, если вопрос заведет в тупик, ставьте видео на паузу и ищите ответ. Все равно, никто об этом не узнает. Готовы? Тогда жмите на кнопку Play!

Правила остаются прежними:

1-й блок. Простые вопросы. 5 вопросов, правильный ответ – 1 балл.

2-й блок. Статистические вопросы. 3 вопроса, правильный ответ – 2 балла.

3-й блок. Кто я? 3 истории, каждый угаданный футболист – 2 балла.

4-й блок. Что было дальше? 3 истории, каждое угаданное продолжение истории – 2 балла.

5-й блок. Футбольные лица. 4 картинки, 8 футболистов. Каждый угаданный игрок – 1 балл.

6-й блок. Финальный вопрос. Один сложный вопрос без вариантов ответов – 9 баллов.

Подписывайтесь на YouTube-канал Football.ua и ставьте лайки, а в комментариях пишите о желаемых темах следующих выпусков "В игре"! Также вы поможете проверить свои знания об украинском футболе, если не сделали этого раньше.