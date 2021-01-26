Тесты

Предлагаем вам проверить свои знания о том, что происходило в футбольном мире в 2020 году.

2020-й год стал очень запоминающимся и непростым как для всего мира, так и для футбола.

Некоторые чемпионаты были остановлены и не были доиграны, некоторые доигрывались уже летом. Финальные стадии еврокубков доигрывались летом в Германии и Португалии.

Год был действительно насыщенным на различные события. Из-за ковида не состоялось Евро-2020.

Очередной выпуск викторины "В игре" от Football.ua посвящен итогам ушедшего 2020-го года. Устраивайтесь поудобнее и обязательно вооружитесь карандашом и ручкой. Они вам пригодятся при подсчете баллов.

Правила остаются прежними:

1-й блок. Простые вопросы. 5 вопросов, правильный ответ – 1 балл.

2-й блок. Статистические вопросы. 3 вопроса, правильный ответ – 2 балла.

3-й блок. Кто я? 3 истории, каждый угаданный футболист – 2 балла.

4-й блок. Что было дальше? 3 истории, каждое угаданное продолжение истории – 2 балла.

5-й блок. Футбольные лица. 4 картинки, 8 футболистов. Каждый угаданный игрок – 1 балл.

6-й блок. Финальный вопрос. Один сложный вопрос без вариантов ответов – 9 баллов.

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Все викторины этого проекта можно найти в разделе "Тесты".