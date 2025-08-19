Франція

Скандал у роздягальні стає головною темою в Марселі.

Після попередньої інформації про тимчасове відсторонення Адрієна Рабьо та Джонатана Роу від тренувань із першою командою, з’явилися нові деталі щодо позиції тренера Марселя Роберто Де Зербі щодо французького півзахисника.

Як повідомила RTL мати та агент Рабьо, Веронік Рабьо, їй офіційно повідомили про рішення італійського наставника: він більше не хоче бачити гравця у складі команди. За словами Де Зербі, це рішення обґрунтоване "бракoм відданості" з боку футболіста порівняно з минулим сезоном, проте сам Адрієн та його оточення не прийняли такий аргумент.

Інцидент відбувся після поразки Марселя від Ренна (0:1) 15 серпня. Конфлікт у роздягальні між Рабьо та Роу включав словесні образи та фізичні дії. Нагадаємо, що раніше клуб тимчасово відсторонив обох гравців від тренувань, а також розглядав можливість символічної компенсації клубу та фанатам за інцидент.

Наразі адміністрація Марселя не надала додаткових коментарів щодо майбутнього півзахисника, контракт якого діє до кінця сезону. Веронік Рабьо також підкреслила, що подібні конфлікти у роздягальні не є рідкістю, і їх слід розглядати в межах внутрішньої командної дисципліни.

Таким чином, нинішнє рішення Де Зербі ставить під сумнів перспективи французького гравця у клубі, і це питання може стати ключовим у найближчі дні трансферного вікна.