Франція

Француз посварився з Джонатаном Роу після поразки від Ренна — англієць також отримав аналогічне покарання.

Олімпік Марсель ухвалив рішення тимчасово відсторонити Адрієна Рабьо та Джонатана Роу від тренувань із першою командою.

Як повідомляє RMC, санкції стали наслідком конфлікту між гравцями після поразки від Ренна (0:1) у першому турі Ліги 1.

За даними джерела, суперечка у роздягальні переросла у жорстку словесну перепалку та погрози, а гравці зійшлися лоб у лоб, перш ніж їх розтягнули партнери та члени тренерського штабу. Керівництво клубу вирішило не залишати інцидент без реакції та застосувало дисциплінарні заходи до обох своїх гравців.

Крім тимчасового відсторонення, Марсель може запропонувати Рабьо та Роу зробити пожертву у фонд клубу як символ вибачення перед командою та вболівальниками за свою повердінку.

Команда Роберто Де Дзербі вже готується до матчу другого туру Ліги 1 проти Парижа, який відбудеться в суботу. Тренування розпочнуться без Рабьо та Роу, які залишаються поза складом на невизначений термін.