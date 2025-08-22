Франція

Гол Фабіана Руїса приніс паризькому гранду мінімальну перемогу в Лізі 1.

У матчі 2-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на своєму полі обіграв Анже з рахунком 1:0. Український захисник Ілля Забарний залишився в запасі та не вийшов на поле.

Команда Луїса Енріке з перших хвилин заволоділа м’ячем і створювала моменти, але реалізація підводила господарів. На 26-й хвилині Усман Дембеле не реалізував пенальті, пробивши вище воріт.

Перший тайм завершився без голів, але одразу після перерви ПСЖ вийшов уперед: на 50-й хвилині Фабіан Руїс потужним ударом вразив ціль.

Попри подальшу ігрову перевагу, парижани більше не зуміли збільшити рахунок і довели матч до мінімальної перемоги.

ПСЖ – Анже 1:0

Гол: Руїс, 50