Франція

Новий комплект у чорному кольорі з червоною вертикальною смугою доповнює домашню синю та виїзну білу форму парижан.

Парижани офіційно показали четвертий комплект форми на нинішній сезон. Нові футболки виконані у чорному кольорі з антрацитовими відтінками, а в центрі проходить фірмова вертикальна червона смуга.

Для порівняння, домашня форма ПСЖ традиційно темно-синя з ґратчастим малюнком, що символізує металеву конструкцію Ейфелевої вежі, виїзний комплект переважно білий, а третя форма — червона.

🆕⬛️

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand dévoilent aujourd’hui le quatrième maillot du Club pour la saison 2025-2026.



Inspiré par la tradition des ateliers de couture parisiens, il exprime la rencontre entre l’élégance, la créativité et la performance.#PSGxJordan — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2025

Наразі ПСЖ очолює Лігу 1, випереджаючи суперників на два очки. Наступний матч команди українця Іллі Забарного відбудеться 26 листопада у Лізі чемпіонів проти Тоттенгема.