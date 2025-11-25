Парижани офіційно показали четвертий комплект форми на нинішній сезон. Нові футболки виконані у чорному кольорі з антрацитовими відтінками, а в центрі проходить фірмова вертикальна червона смуга.

Для порівняння, домашня форма ПСЖ традиційно темно-синя з ґратчастим малюнком, що символізує металеву конструкцію Ейфелевої вежі, виїзний комплект переважно білий, а третя форма — червона.

Наразі ПСЖ очолює Лігу 1, випереджаючи суперників на два очки. Наступний матч команди українця Іллі Забарного відбудеться 26 листопада у Лізі чемпіонів проти Тоттенгема.