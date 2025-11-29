Франція

Лідер чемпіонату падає вдруге в сезоні, Забарний усю гру провів у запасі.

Монако створив головну сенсацію туру, здолавши ПСЖ мінімально — 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Такумі Мінаміно на 68-й хвилині, чим приніс монегаскам гучну перемогу над чинним лідером чемпіонату.

Український оборонець Ілля Забарний цього разу так і не з’явився на полі, залишившись у запасі протягом усього матчу.

Господарям вдалося зберегти свої ворота "сухими", попри видалення Тео Керера на 80-й хвилині. ПСЖ намагався відігратися, але навіть вихід Рамуша, Дембеле та інших джокерів не допоміг паризькому клубу уникнути другої поразки в сезоні.

Монако – ПСЖ 1:0

Гол: Мінаміно, 68

Монако: Градецкі — Кайо Енріке, Салісу, Керер, Вандерсон (Діатта, 65) — Камара, Тезе — Головін (Фаті, 72), Мінаміно (Погба, 86), Акліуш — Балогун (Біерет, 86)

ПСЖ: Шевальє — Ернандес, Пачо, Маркіньйос, Заїр-Емері — Руїс (Рамуш, 83), Вітінья, Невеш — Кварацхелія (Мбає, 76), Маюлу (Нд'янту, 64), Лі Кан ін (Дембеле, 64)

Попередження: Камара, Діатта, Тезе — Вітінья

Вилучення: Керер, 80