Франція

Забарний і росіянин Сафонов потенційно можуть грати одночасно в одному складі.

ПСЖ отримав кадрову проблему перед матчем 15-го туру Ліги 1 проти Ренна: у поєдинку з Монако (поразка 0:1) травму ноги отримав основний воротар паризького клубу Люка Шевальє. Голкіпер покинув поле, накульгуючи, і наразі проходить курс лікування. Його участь у наступній грі, яка відбудеться 6 грудня залишається під питанням.

За інформацією ViPSG, на місце Шевальє, ймовірно, вийде російський голкіпер Матвій Сафонов. Це створює потенційно скандальну ситуацію: якщо на полі з’явиться також український захисник Ілля Забарний, вони можуть грати одночасно в одному складі.

Для Сафонова це може бути перша гра в сезоні 2025/26 у ПСЖ. Загалом росіянин провів 17 матчів у складі парижан.

Після 14 турів ПСЖ посідає другу сходинку в Лізі 1 із 30 очками. Матч проти Ренна відбудеться 6 грудня о 22:05.