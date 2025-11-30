Франція

Головний тренер парижан поскаржився на суддівство через грубий фол проти голкіпера, але визнав, що його команда не заслуговувала на перемогу.

Парі Сен-Жермен зазнав другої поразки в сезоні Ліги 1, поступившись Монако з рахунком 0:1 у центральному матчі туру.

Проте головний тренер парижан Луїс Енріке після гри був розлючений не лише результатом, а й якістю гри своїх підопічних та рішеннями арбітрів. Ключовим моментом, що викликав обурення Енріке, став грубий підкат Ламіна Камари проти голкіпера ПСЖ Люка Шевальє на початку зустрічі.

Тренер висловив нерозуміння, чому арбітр не переглянув епізод і не показав червону картку гравцеві Монако.

"Все, що я можу сказати —Шевальє сьогодні дуже пощастило уникнути травми. Я хотів би сказати дуже багато, але обмежуся цим", — прокоментував наставник відсутність санкцій для суперника.

Попри претензії до арбітражу, Енріке був категоричним у оцінці гри власної команди. Він відмовився шукати виправдання у втомі гравців і назвав виступ найслабшим за весь сезон.

"Жодна з команд не показала гри високого рівня, але Монако грали краще за нас. Було важко знайти ритм через велику кількість індивідуальних помилок. Я вважаю, що це наш найгірший матч у сезоні. мене немає виправдань. Це був дуже поганий вечір для нас. Монегаски заслужили на перемогу більше, ніж ми", — підсумував іспанський спеціаліст.

Поразка на стадіоні Луї II стала тривожним дзвіночком для чинних чемпіонів Франції, які продемонстрували відсутність ідей та концентрації у вирішальні моменти гри.