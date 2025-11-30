Франція

Після проривного сезону та нагороди Golden Boy-2025 паризький клуб готує для вінгера нову угоду з підвищеною зарплатою.

ПСЖ планує продовжити контракт із вінгером Дезіре Дуе до 2030 року та суттєво підвищити футболісту зарплату. Нинішня угода 19-річного таланта з паризьким клубом діє до 30 червня 2029 року.

Минулого сезону Дуе здійснив прорив: у 61 матчі він забив 16 голів і зробив 16 асистів, а також виграв одразу чотири трофеї — Лігу чемпіонів, Лігу 1, Кубок Франції та Суперкубок Франції. За підсумками сезону він був удостоєний нагороди Golden Boy-2025.

У голосуванні за Золотий м’яч-2025 Дезіре Дуе посів 14-те місце, що стало найвищим результатом у його кар’єрі.

Цього сезону вінгер провів лише 8 матчів, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами. З кінця жовтня гравець перебуває у лазареті через травму стегна.

Свій наступний матч ПСЖ зіграє 6 грудня проти Ренна у рамках 15-го туру французької Ліги 1.