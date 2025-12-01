Франція

Понад 400 уболівальників зустріли футболістів на базі та вдалися до фізичної агресії.

У Франції розгорається скандал навколо Ніцци: група фанатів атакувала гравців після чергової невдалої гри команди. За інформацією Foot Mercato, інцидент стався після поразки від Лор'яна з рахунком 1:3 — шостої поспіль для клубу.

Команда перебуває у глибокій кризі: Ніцца опустилася на десяте місце в Лізі 1 та займає останню позицію у групі Ліги Європи, не здобувши жодного очка в п’яти турах.

Після повернення з Бретані футболістів попередили, що на тренувальній базі їх очікують розлючені вболівальники. Хоча спочатку йшлося про приблизно 200 осіб, на місці зібралося близько 400 прихильників клубу. Один із фанатів зайшов у командний автобус і зажадав, щоб гравці вийшли до натовпу.

Фанати спершу скандували вимоги про відставку головного тренера Франка Еса, після чого спрямували агресію на футболістів. Особливо дісталося Терему Моффі та Жеремі Бозі — їх штовхали, били по обличчю та плювали.

У соцмережах частина ультрас заявила, що ці два гравці "більше не повинні грати за клуб".

Керівництво Ніцци поки не прокоментувало ситуацію.

