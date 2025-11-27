Франція

Бразильський оборонець представляє гранд Ліги 1 протягом понад 12-ти років.

Домашній поєдинок із Тоттенгемом у Лізі чемпіонів був ювілейним для капітана ПСЖ Маркіньйоса, передає офіційний сайт паризького гранда.

Тепер на рахунку центрального захисника 500 поєдинків у футболці ПСЖ. За даними transfermarkt, у всіх турнірах капітан клубу відзначився 42-ма голами та 12-ма асистами, отримавши 42 жовті картки, а також одну червону.

Маркіньйос став першим в історії паризького гранда гравцем, який досягнув позначки в 500 матчів за нього. Другим у рейтингу виконавців із найбільшою кількістю поєдинків іде колега за позицією бразильця француз Жан-Марк Пілорже (435; 1975-1987, 1988-1989).

Нагадаємо, нині 31-річний Маркіньйос склад ПСЖ поповнив у липні 2013 року, коли Рома отримала за нього 31,4 млн євро. Із того часу паризький гранд здобув 35 трофеїв.