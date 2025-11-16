23-річний захисник встановив особистий рекорд у поєдинку з Ісландією.
Забарний, Getty Images
16 листопада 2025, 22:50
Захисник Ілля Забарний провів 55-й матч за національну збірну України, вийшовши у стартовому складі на гру відбору ЧС-2026 проти Ісландії.
Таким чином 23-річний центральний захисник обійшов Ярослава Ракіцького, на рахунку якого 54 поєдинки за синьо-жовтих.
Рекордсменом за кількістю матчів є вінгер Динамо Андрій Ярмоленко — 125 поєдинків.
