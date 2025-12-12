Ліга Європи

Наставник Ноттінгем Фореста оцінив яскраву гру українця проти Утрехта.

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч прокоментував виступ Олександра Зінченка в матчі Ліги Європи проти Утрехта, де його команда здобула перемогу 2:1.

За словами Дайча, українець суттєво вплинув на перебіг гри та змусив тренерський штаб коригувати план на поєдинок.

"Чесно кажучи, це не входило в наші плани. Ми очікували від Зінченка іншої ролі, але він кілька разів дуже грамотно зміщувався всередину, створюючи нам проблеми в побудові оборони. Нам довелося швидко реагувати.

Він діє нестандартно, постійно шукає м'яч і зміщує акценти. Такі футболісти змушують тебе думати і перебудовуватись прямо по ходу матчу", — сказав тренер.

Нагадаємо, що Зінченко приєднався до Ноттінгем Форест у вересні на правах оренди з Арсенала. У поточному сезоні 28-річний футболіст провів сім матчів, результативними діями не відзначався.