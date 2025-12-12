Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Селтіком.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги Європи проти Селтіка (3:0).

"Перемагати на виїзді, на цих прекрасних, історичних полях ніколи не буває легко. Грати тут було непросто. Селтік тримав серію перемог на своєму полі. У Європі доводиться грати проти інших команд, ніж в Італії. В результаті можна зіткнутися з дуже сильними нападниками. У єврокубках футбол зовсім інший.

Пізіллі, Фергюсон і решта гравців, які внесли зміни до складу, показали хорошу гру. Вони дають можливість розширити склад. Зараз нам потрібно провести важливі оцінки, і ми маємо зробити це в іграх, які мають велике значення.

Під час гри Фергюсон робив те, що робить на тренуваннях. Він молодий хлопець, і нам треба набратися терпіння. Його другий гол був чудовий. Він показав чудову гру, і важливо, щоб він грав з таким самим настроєм і демонстрував усі свої найкращі якості.

Нам треба набратися терпіння. Молоді хлопці можуть показати себе з найкращого боку. Можливо так краще, ніж покладатися на ринок. Ми поговоримо про січневе трансферне вікно пізніше, адже зараз у нас попереду кілька важливих ігор.

Як Рома впорається зі втратою Ель-Айнауї та Н'Діки через Кубок африканських націй? Завтра ми дізнаємось, коли вони поїдуть. Ми б хотіли, щоб вони були з нами проти Комо, але в будь-якому разі ми матимемо інші матчі, де ми залишимося без двох ключових гравців. Сьогодні ми побачили, що вони дуже важливі", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.

