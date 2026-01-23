Олімпік Марсель закрив угоду щодо нападника лондонського Арсеналу Ітана Нванері. Про це повідомляє офіційний сайт «олімпійців».

Мова йде про орендну угоду до кінця поточного сезону без права на викуп. У новій команді 18-річний форвард виступатиме під 11-м номером.

Цього сезону Ітан Нванері відіграв за лондонський Арсенал дванадцять матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Марсель підписав Кінтена Тімбера.