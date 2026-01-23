Франція

Другий трансфер провансальців протягом доби.

Олімпік Марсель закрив угоду щодо нападника лондонського Арсеналу Ітана Нванері. Про це повідомляє офіційний сайт «олімпійців».

Мова йде про орендну угоду до кінця поточного сезону без права на викуп. У новій команді 18-річний форвард виступатиме під 11-м номером.

Цього сезону Ітан Нванері відіграв за лондонський Арсенал дванадцять матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Марсель підписав Кінтена Тімбера.