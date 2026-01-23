Французи підсилили склад одним з найкращих гравців Ередивізі.
Кінтен Тімбер, Getty Images
23 січня 2026, 16:54
Французький Олімпік Марсель оформив трансфер півзахисника Кінтена Тімбера з роттердамського Феєнорда. Про це повідомляє офіційний сайт «олімпійців».
Контракт 24-річного нідерландця буде розрахований до 30 червня 2030 року. За інформацією Фабриціо Романо, Марсель заплатив Феєнорду 4,5 млн. євро. Також в угоді передбачені важкодосяжні бонуси. Низька сума переходу обумовлена тим, що у гравця влітку завершувався контракт з клубом.
За роттердамську команду Тімбер загалом відіграв 125 матчів, забив 21 гол та віддав 17 результативних передач.
Зазначимо, що новачок Марселя є братом-близнюком захисника лондонського Арсеналу Юррієна Тімбера.