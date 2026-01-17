20-річний центрбек входить до шортлиста лондонців на січневе підсилення оборони.
Жеремі Жаке, Getty Images
17 січня 2026, 13:33
Челсі провів прямі переговори на клубному рівні з Ренном щодо можливого трансферу центрального захисника Жеремі Жаке. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, контакти між клубами відбулися протягом останніх 24 годин. 20-річний француз входить до шортлиста з трьох кандидатів, яких Челсі розглядає для підсилення центру оборони вже в січні.
У лондонському клубі сподіваються діяти на випередження та випередити інші топклуби, які можуть активно вийти на ринок центральних захисників влітку. Остаточне рішення щодо нового центрбека планують ухвалити найближчим часом.
У поточному сезоні Жеремі Жаке провів 17 матчів за Ренн, результативними діями не відзначався.