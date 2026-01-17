Англія

20-річний центрбек входить до шортлиста лондонців на січневе підсилення оборони.

Челсі провів прямі переговори на клубному рівні з Ренном щодо можливого трансферу центрального захисника Жеремі Жаке. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контакти між клубами відбулися протягом останніх 24 годин. 20-річний француз входить до шортлиста з трьох кандидатів, яких Челсі розглядає для підсилення центру оборони вже в січні.

У лондонському клубі сподіваються діяти на випередження та випередити інші топклуби, які можуть активно вийти на ринок центральних захисників влітку. Остаточне рішення щодо нового центрбека планують ухвалити найближчим часом.

У поточному сезоні Жеремі Жаке провів 17 матчів за Ренн, результативними діями не відзначався.