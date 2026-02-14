Іспанець про відпочинок для своїх футболістів.
Луїс Енріке, Getty Images
14 лютого 2026, 17:52
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про важливість відпочинку у футболі. Цитує іспанського фахівця RMC.
«Відпочинок важливий, потрібно вміти вимкнутись, щоб зберігати радість від приходу на тренування та бути щасливим від того, що робиш.
Усі думають, якщо футболісти заробляють багато грошей і є спортсменами, то можуть просто цим насолоджуватися. Але є й інші важливі речі, і, на мою думку, відпочинок – одна з них», – сказав Енріке.
Наразі ПСЖ лідирує у французькій Лізі 1, випереджаючи другий Ланс на два очки, але у «криваво-золотих» є гра в запасі.