Франція

Іспанець про відпочинок для своїх футболістів.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про важливість відпочинку у футболі. Цитує іспанського фахівця RMC.

«Відпочинок важливий, потрібно вміти вимкнутись, щоб зберігати радість від приходу на тренування та бути щасливим від того, що робиш.

Усі думають, якщо футболісти заробляють багато грошей і є спортсменами, то можуть просто цим насолоджуватися. Але є й інші важливі речі, і, на мою думку, відпочинок – одна з них», – сказав Енріке.

Наразі ПСЖ лідирує у французькій Лізі 1, випереджаючи другий Ланс на два очки, але у «криваво-золотих» є гра в запасі.