Німеччина

Завершилося пʼять суботніх ігор 22 туру чемпіонату Німеччини.

Гоффенгайм — Фрайбург 3:0

Голи: Асллані, 46, Кабак, 51, Жандре, 90+5

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал (Жандре, 90), Гранач, Кабак, Хайдарі — Крамарич (Бебу, 86), Премель, Авдуллаху, Бюргер, Туре (Прасс, 73) — Асллані (Мерштедт, 74)

Фрайбург: Атуболу — Трой (Бесте, 88), Гінтер, Огбус, Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге — Іріє (Розенфельдер, 46), Сузукі (Юнг, 57), Шергант (Гріфо, 72) — Гелер

Попередження: Туре, Премель, Кабак — Остерхаге

____________________________________________________________________________________________

Баварія на виїзді розгромила Вердер (3:0) у рамках 22-го туру Бундесліги.

У середині тайму команда Венсана Компані заробила пенальті, який впевнено реалізував Гар Кейн. За три хвилини форвард баварців забив ще один м’яч, оформивши дубль.

У перерві гості залишилися без свого воротаря: Мануель Ноєр отримав травму і його поміняв Йонас Урбіг. Однак Баварія змогла довести справу до розгрому завдяки точному удару Леона Горецки.

Вердер — Баварія 0:3

Голи: Кейн, 22 (пен), 25, Горецка, 70

Вердер: Бакхауз — Штарк (Мбангула, 46), Фрідль, Кулібалі (Чович, 61) — Пуертас, Лінен, Агу (Малатіні, 61) — Стаге (Шмід, 61), Шмід — Нжинмах (Сугавара, 79), Грюль

Баварія: Ноєр (Урбіг, 46) — Лаймер, Мін Дже, Та, Станішич (Девіс, 70) — Кімміх (Бішоф, 76), Горецка — Карл, Гнабрі (Мусіала, 69), Діас — Кейн (Джексон, 86)

Попередження: Лінен, Штарк, Пуертас — Мусіала

____________________________________________________________________________________________

Підтримав грандів і Айтрахт, який на очах своїх уболівальників розгромив менхенгладбаську Борусію з рахунком 3:0. Франкфуртці набрали 31 очко і впритул наблизились до єврокубків. "Жеребці" залишаються дванадцятими.Гоффенхайм впевнено на своєму полі обіграв Фрайбург і продовжує боротися за Лігу чемпіонів.



Айнтрахт Франкфурт — Боруссія Менхенгладбах 3:0

Голи: Браун, 25, Амаймуні, 34, Кнауфф, 75

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен (Коллінз, 46), Кох, Аменда — Доан, Гетце (Кнауфф, 70), Ларссон (Скірі, 78), Браун — Амаймуні (Аррхов, 78), Баоя — Калімуендо (Дауд, 17)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер (Матіно, 46), Ельведі, Такаї — Кастроп (Скаллі, 65), Енгельгардт, Улльріх — Райц, Штогер (Болін, 65) — Онора, Табакович (Мойя, 79)

Попередження: Гетце, Кох, Аррхов — Райц, Енгельгардт

___________________________________________________________________________________________

Баєр на своєму полі розгромив Санкт-Паулі у матчі 22-го туру Бундесліги – 3:0.

Рахунок у грі відкрив Джарелл Куанса. А ще за хвилину Патрік Шик забив другий м’яч для господарів. Після перерви Едмонд Тапсоб зробив рахунок розгромним. А під кінець зустрічі Ернест Поку добив гостей.

Баєр Леверкузен — Санкт-Паулі 4:0

Голи: Кванса, 13, Шик, 14, Тапсоба, 52, Поку, 78

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тапсоба — Васкес (Артур, 59), Паласіос (Тер'є, 80), Гарсія, Грімальдо (Гофманн, 72) — Маза (Тілльман, 46), Поку — Шик (Кофане, 59)

Санкт-Паулі: Васіль — Дзвігала, Андо, Метс — Саліакас (Рітцка, 83), Сендс, Ірвін (Хара, 69), Пирка — Сінані, Расмуссен — Карс (Сессай, 83)

Попередження: Метс

___________________________________________________________________________________________

Другу поспіль перемогу здобув Гамбург. "Містяни" зуміли оформити вольовий камбек з Уніоном. Пропустивши з пенальті в середині тайму, госпораді пішли на перерву перемагаючи: Кьонігсдорффер зрівняв, а Капальдо вже у доданий час забив "у роздягальню". Наприкінці зустрічі ганський нападник оформив дубль, а асистував йому захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі (який вийшов на заміну на останні 15 хвилин). Для "гірника" ця результативна дія стала першою у футболці "містян". Іліч на останній хвилині скоротив рахунок до мінімуму, дещо підсолодивши гіркоту поразки берлінців.



Гамбург — Уніон Берлін 3:2

Голи: Кенігсдорффер, 35, 82, Капальдо, 45+2 - Керфельд, 28 (пен), Ілич, 89

Гамбург: Фернандеш — Капальдо (Мікельбренсіс, 87), Вушкович, Торунаріга — Джатта (Гочолеішвілі, 72), Ремберг, Вієйра, Мугейм — Кенігсдорффер (Ельфадлі, 87), Глатцель (Домпе, 72), Отеле (Поульсен, 72)

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, П'єр Нсокі (Шафер, 84) — Тріммель, Хедіра (Крал, 75), Кемляйн (Берк, 84), Кьон — У Йон (Скарке, 61) — Ілич, Анса (Бурджу, 61)