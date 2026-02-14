Італія

Хорват демонструє видатну гру у 40 років.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився після перемоги над Пізою (2:1) в рамках італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

«Сьогодні було непросто, Піза – незручний суперник. Здається, що команда сидить у захисті і нічого не робить, а вона може контратакувати та застати зненацька, як це сталося з нами. Тож ми беремо три очки, але маємо серйозно покращити гру.

Наша команда має технічну майстерність, але іноді втрачає концентрацію, і в цьому треба додавати. Хід усього сезону може змінитись за один тиждень. Ми мали шість виїздів у дев'яти останніх матчах, так що не можна сприймати подібне як належне.

Модрич має не тільки чудову техніку, але й величезне бажання перемагати. Ми всі повинні навчитися в нього характеру та неймовірної скромності. Ми дуже раді тому, що він у нас є, молоді футболісти мають вичавлювати максимум із роботи з ним.

Важливо те, що ми набрали три очки. Тепер у нас 53 бали, тож ми стали ближчими до мети на одну перемогу», – сказав Аллегрі.

Мілан посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого Інтера на два пункти.