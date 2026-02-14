Франція

Несподівана поразка ПСЖ.

Лідер французького ПСЖ Усман Дембеле висловився після поразки від Ренна (1:3) в рамках чемпіонату Франції.

«Ми дуже слабко розпочали матч, а Ренн провів дуже сильну гру.

Нам потрібно демонструвати більше бажання і, головне, грати за ПСЖ, щоб перемагати. Тому що якщо кожен гратиме за себе, то ми не зможемо завоювати бажані трофеї.

Минулого сезону ми ставили клуб понад усе, вище за себе. Спершу нам потрібно повернути цей підхід, особливо у подібних матчах. Ми знаємо, що йде друга половина сезону. На першому місці має бути ПСЖ, а не окремі гравці», – сказав Дембеле.

ПСЖ залишається на першому місці, але може втратити лідируючу позицію в разі перемоги Ланса над ФК Париж.