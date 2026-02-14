Італія

Несподівана звитяга "лілій".

В рамках 25-го туру італійської Серії А Комо приймав одного з аутсайдерів чемпіонату Фіорентину.

Завдяки голам Ніколо Фаджолі та Мойзе Кіна команда Паоло Ванолі здобула надвпжливу перемогу і наблизилися до виходу із зони вильоту.

Комо — Фіорентина 1:2

Голи: Парізі (аг), 77 - Фаджолі, 26, Кін, 54 (пен)

Комо: Бюте — Войвода (Какере, 72), Рамон, Кемпф, Вальє (Морено, 46) — Перроне (Аддай, 57), Да Кунья — Кюн (Родрігес, 46), Пас, Батуріна — Дувікас (Мората, 57)

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Парізі — Брешіаніні, Фаджолі (Ндур, 84), Мандрагора — Гаррісон, Кін (Пікколі, 84), Соломон

Попередження: Мората, Мората — Мандрагора, Раньєрі

Вилучення: Мората, 89