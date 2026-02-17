Франція

Повернення спортивного директора Бенатья стало ключовим фактором у переговорах із Хабібом Беє.

Марсель відновив інтерес до екснаставника Ренн Хабіба Беє. 48-річний фахівець знову вважається головним претендентом на посаду головного тренера провансальців.

Раніше переговори між сторонами зайшли в глухий кут через звільнення спортивного директора Мехді Бенатья. Колишній захисник Ювентус та збірної Марокко активно підтримував кандидатуру Беє, однак його відхід поставив процес на паузу.

Втім, ситуація кардинально змінилася вже наступного дня. Власник клубу, американський бізнесмен Френк МакКорт, особисто переконав Бенатья повернутися до виконання обов’язків. Спортивний директор продовжить роботу щонайменше до літа, що знову відкрило двері для призначення Беє.

Повідомляється, що тренер веде перемовини з Ренном щодо дострокового розірвання контракту. Після поразки від Ланса (1:3) його було відсторонено від роботи, а щодо нього та тренерського штабу розпочали дисциплінарне провадження.

Нагадаємо, раніше Марсель розірвав контракт із головним тренером Роберто Де Дзербі, а згодом припинив співпрацю й з організатором команди Джованні Россі.

Провансальці невдало виступили в основному етапі Ліги чемпіонів, поступившись Брюгге (0:3) та втративши шанс на вихід у плейоф. Додатковим ударом став розгром у чемпіонаті Франції від ПСЖ (0:5).

Наразі Марсель посідає четверте місце в Лізі 1. У наступному турі команда зіграє проти Бреста 20 лютого.