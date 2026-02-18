Ліга чемпіонів

Перший матч 1/16 фіналу майже позбавив потребу в другому акті протистояння цих команд.

Ньюкасл Юнайтед фактично забезпечив собі місце в наступному раунді Ліги чемпіонів уже після першого поєдинку 1/16 фіналу. У Баку команда Едді Гау розгромила Карабах із рахунком 6:1, а головним героєм вечора став Ентоні Гордон, який оформив покер.

Гості відкрили рахунок уже на 3-й хвилині. Ден Берн виконав розрізну передачу, а Ентоні Гордон втік від захисників і пробив повз воротаря. На 8-й хвилині перевагу подвоїв Малик Тіав, який замкнув подачу Кірана Тріпп’єра з флангу.

Далі настав бенефіс Гордона. Спершу він реалізував пенальті за гру рукою (32), а вже за хвилину скористався помилкою оборони та оформив дубль. Перед перервою форвард знову підійшов до позначки й холоднокровно забив четвертий м’яч — 0:5 ще до свистка на відпочинок.

У другому таймі Карабах зумів бодай частково реабілітуватися перед власними вболівальниками. На 55-й хвилині Ельвін Джафаркулієв красивим ударом із гострого кута прошив Ніка Поупа та скоротив відставання. Однак останнє слово залишилося за англійцями: на 72-й хвилині Джейкоб Мерфі, який щойно з’явився на полі, ефектно пробив із-за меж штрафного, встановивши остаточний рахунок 1:6.

Єдиною ложкою дьогтю для гостей стало попередження Малика Тіава, проте загалом Ньюкасл провів майже ідеальний матч, завдавши нищівного удару по амбіціях чемпіона Азербайджану. Матч-відповідь у Англії перетворюється радше на формальність.

Карабах — Ньюкасл Юнайтед 1:6

Голи: Джафаркулієв, 55 - Гордон, 3, 32 (пен), 33, 45+1 (пен), Тіав, 8, Мерфі, 72

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде (Болт, 22), Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде (Хусейнов, 46), Монт'єль (Боржес, 85), Зубір (Аддай, 85) — Дуран (Курбанли, 88)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Жоелінтон, 77), Тіав, Берн, Голл — Тоналі, Віллок (Мерфі, 68) — Еланга (Осула, 68), Вольтемаде, Барнс (Нів, 87) — Гордон (Ремзі, 68)

Попередження: Тіав