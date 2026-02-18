Франція

Гравець вийшов на заміну та допоміг команді здобути перемогу 3:2.

Вінгер ПСЖ Дезіре Дуе поділився враженнями після першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Монако, в якому парижани здобули перемогу з рахунком 3:2.

"Так, звісно, я дуже радий. Сьогоднішньою метою було приїхати сюди та перемогти. Ми впоралися із завданням, і я дуже задоволений своєю грою. Ми почуваємося чудово, ми раді, що виграли перший матч, сьогодні ввечері ми виявили чудовий бойовий дух, відігравшись після пропущеного голу та здобувши перемогу. До другого матчу нам потрібно буде підготуватися якнайкраще, як завжди, і вийти на поле і перемогти", — зазначив Дуе.

Футболіст також подякував уболівальникам за підтримку:



"Із самого початку матчу вони повністю нас підтримували, не переставали співати протягом усієї гри, велика подяка!".

Дуе вийшов на поле, коли ПСЖ програвав 0:2, і зробив дубль та віддав асист, що стало ключовим внеском у перемогу парижан у першому стиковому матчі Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь між Монако та ПСЖ відбудеться 25 лютого в Парижі. Перед цим команда Луїса Енріке зіграє у гостях проти Меца 21 лютого у матчі Ліги 1.