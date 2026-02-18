Іспанія

Манчестер Юнайтед наполягає на повній виплаті 30 млн євро.

Барселона планує залишити нападника Маркуса Рашфорда в команді після завершення сезону та готується до переговорів із Манчестер Юнайтед щодо зменшення суми викупу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Каталонський клуб має намір обговорити з англійцями можливість зниження опції викупу, яка наразі становить 30 мільйонів євро.

Водночас Манчестер Юнайтед наполягає на отриманні повної суми, передбаченої угодою, без перегляду фінансових умов.

Окрім суми трансферу, сторони також мають узгодити питання зарплати гравця протягом найближчих місяців. Рашфорд виступає за Барселону на правах оренди та, за наявною інформацією, зацікавлений у продовженні кар’єри в Іспанії.

У поточному сезоні він провів 34 матчі в усіх турнірах, забив 10 м’ячів та віддав 13 результативних передач.