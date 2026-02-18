Ліга чемпіонів

Вінгер Ньюкасла оформив покер у матчі плей-оф і вписав своє ім'я в історію англійського футболу, ставши в один ряд з капітаном національної збірної.

Ентоні Гордон став головним героєм першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти азербайджанського Карабаха. 24-річний англієць забив чотири м'ячі ще в першому таймі, фактично гарантувавши своїй команді вихід до наступного раунду.

Завдяки цьому перформансу Гордон приєднався до Гаррі Кейна в елітному клубі англійських бомбардирів. До цього моменту Гаррі Кейн був єдиним англійським гравцем, якому вдавалося забити 9 або більше голів в одному сезоні Ліги чемпіонів (минулого року він відзначився 11 разів).

Завдяки покеру в Баку, Гордон досяг цієї позначки і тепер ділить цей рекорд із форвардом Баварії. Цікаво, що в поточному сезоні АПЛ справи у Гордона йдуть не найкращим чином (лише 3 голи), проте на євроарені він демонструє феноменальну результативність, забиваючи у ворота Барселони, Бенфіки, Баєра та ПСВ.

Окрім повторення досягнення Кейна, Гордон встановив ще два рекорди: Він перевершив Алана Ширера за кількістю голів у Лізі чемпіонів за один сезон для гравця Ньюкасла. Гордон став лише другим гравцем в історії турніру (після Луїса Адріано у 2014 році), якому вдалося забити 4 голи в першому таймі матчу ЛЧ.

Після розгрому Карабаха команда Едді Гау однією ногою в 1/8 фіналу. Проте вже цієї суботи на сорок чекає важке випробування в АПЛ — виїзд на Етіхад до Манчестер Сіті, де Ньюкасл не вигравав у чемпіонаті з 2000 року.