Власник клубу переконав спортивного директора відкласти відставку до літа.

Медхі Бенатія залишиться на посаді спортивного директора Марселя щонайменше до завершення поточного сезону. Попри оголошення про відхід 15 лютого, 38-річний функціонер погодився продовжити роботу після розмови з власником клубу Френком Маккортом.

У офіційній заяві провансальців зазначається, що керівництво прагне зберегти стабільність у спортивному блоці на вирішальному відрізку кампанії.

Френк Маккорт наголосив, що попросив Бенатію залишитися, аби захистити інтереси клубу та виконати стратегічні завдання сезону. Спортивний директор, усвідомлюючи відповідальність, погодився відкласти свою відставку до червня та продовжить курувати всі футбольні процеси.

Також очікується зміна функціоналу президента Пабло Лонгорії — він зосередиться переважно на представництві Марселя у французьких та європейських футбольних структурах.

Маккорт підкреслив, що клуб націлений на вихід до Ліги чемпіонів та успішний виступ у Кубку Франції. За його словами, найближчим часом спортивний департамент під керівництвом Бенатії оголосить про призначення нового головного тренера.

