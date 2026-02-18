Франція

Багаторічний лідер ПСЖ визначився з пріоритетним напрямком для продовження кар'єри після завершення виступів у Європі.

Бразильський захисник Маркіньйос бачить різницю між футбольними проєктами Близького Сходу.

Як повідомляє французьке видання L'Equipe, гравець категорично не хоче переїжджати до Саудівської Аравії, проте відкритий до варіанту з Катаром.

Наразі 31-річний бразилець є ветераном ПСЖ — він виступає за паризький клуб з 2013 року. У поточному складі "червоно-синіх" немає жодного іншого футболіста, який перебував би в команді так довго.

Раніше у своїй кар'єрі Маркіньйос також захищав кольори бразильського Корінтіанс та італійської Роми. На міжнародному рівні він провів 95 матчів у складі національної збірної Бразилії.

