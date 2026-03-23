Франція

Кардинальні зміни у провансальців.

Пабло Лонгорія залишив посаду президента Марселя. Про це повідомляє офіційний сайт провансальського клубу.

Компанія McCourt Global, яка володіє клубом, домовилася про припинення співпраці з Лонгорією. Іспанський функціонер обіймав президентську посаду з лютого 2021 року.

«Марсель хотів би відзначити відданість Пабло Лонгорії, його пристрасть і роботу, виконану на благо клубу за останні шість років. Клуб висловлює найщиріші побажання успіхів у наступному розділі його кар'єри.

Пабло Лонгорія дякує Марселю за довіру, надану йому протягом цих шести сезонів, і висловлює глибоку вдячність всьому персоналу, гравцям та вболівальникам, які були частиною цієї подорожі», – йдеться у заяві клубу.

Після 27 турів Марсель посідає 3 місце в таблиці Ліги 1, набравши 49 очок.