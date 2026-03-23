Кардинальні зміни у провансальців.
Пабло Лонгорія, Getty Images
23 березня 2026, 17:28
Пабло Лонгорія залишив посаду президента Марселя. Про це повідомляє офіційний сайт провансальського клубу.
Компанія McCourt Global, яка володіє клубом, домовилася про припинення співпраці з Лонгорією. Іспанський функціонер обіймав президентську посаду з лютого 2021 року.
«Марсель хотів би відзначити відданість Пабло Лонгорії, його пристрасть і роботу, виконану на благо клубу за останні шість років. Клуб висловлює найщиріші побажання успіхів у наступному розділі його кар'єри.
Пабло Лонгорія дякує Марселю за довіру, надану йому протягом цих шести сезонів, і висловлює глибоку вдячність всьому персоналу, гравцям та вболівальникам, які були частиною цієї подорожі», – йдеться у заяві клубу.
Після 27 турів Марсель посідає 3 місце в таблиці Ліги 1, набравши 49 очок.