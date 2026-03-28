Французький півзахисник підтвердив, що мав контакти з представниками ФК Париж під час літнього трансферного вікна

Лідер півзахисту збірної Франції Нголо Канте підігрів чутки щодо свого потенційного повернення до французького футболу. 34-річний гравець зізнався, що влітку дійсно мав предметні розмови щодо трансферу до Ліги 1.

В інтервʼю перед грою з Колумбією Канте підтвердив, що вів переговори з амбітним проєктом ФК Париж, який зараз активно інвестує у свій розвиток. Хоча тоді угода не відбулася і півзахисник спочатку залишився в саудівському Аль-Іттіхаді (звідки взимку перебрався до турецького Фенербахче), ідея повернення додому його досі приваблює.

Відповідаючи на запитання про можливе повернення до Ліги 1 (зокрема до ФК Париж або навіть ПСЖ), Канте зазначив:

"Ми побачимо, що буде далі. Що я хочу — це максимально використати роки футболу, які ще попереду. Я сподіваюся прожити повноцінний футбольний рік, і хто знає...", — заявив гравець.

Товариський поєдинок Колумбія — Франція запланований на 29 березня, стартовий свисток о 22:00.