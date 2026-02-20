Ліга Європи

Французький півзахисник Фенербахче поділився емоціями після повернення в єврокубки та розгрому від Ноттінгем Форест.

Опорний півзахисник стамбульського Фенербахче Нголо Канте дав коментар після першого стикового матчу плей-оф Ліги Європи проти Ноттінгем Форест. Турецький гранд був розгромлений на власному полі з рахунком 0:3.

"Мені подобається грати за цю команду. Дуже радий знову зіграти в єврокубках. Це сталося вперше за три роки. Дуже шкода, що ми сьогодні програли.

Попереду у нас матч-відповідь, потрібно вірити у свої сили", — передає слова французького півзахисника пресслужба УЄФА.

Поєдинок-відповідь відбудеться на Туманному Альбіоні 26 лютого.