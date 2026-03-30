Українець увійшов до топ-5 у провідних лігах за якістю передач.

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до числа найкращих молодих оборонців у топ-чемпіонатах Європи за одним із ключових статистичних показників.

За даними аналітичного порталу Data MB, українець посів четверте місце за точністю передач серед захисників віком до 23 років. Його показник становить 94,47%.

У рейтингу Забарного випередили лише представники французької Ліги 1 — Ендрю Омобаміделе та Мамаду Сарр зі Страсбура, а також його партнер по ПСЖ Лукас Бералдо. П’ятірку найкращих замкнув гравець Реала Рауль Асенсіо.

Раніше Луїс Енріке назвав Забарного найкращим у складі ПСЖ у матчі проти Гавра.