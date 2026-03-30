Забобонні фанати переймаються за результат.

Національна збірна Італії перебуває за крок від того, щоб не продовжити свою невдалу серію спроб кваліфікуватись до чемпіонату світу, яка наразі становить вісім років без мундіалів для "Скуадри Адзурри".

Для цього команді Дженнаро Гаттузо потрібно в Зениці обіграти Боснію і Герцеговину.

УЄФА традиційно призначила бригаду арбітрів напередодні гри в складі француза Клемана Тюрпена, якому допомагатимуть у ролі асистентів Ніколя Дано та Бенжамен Пажес, тоді як Жером Брізар та Віллі Делажо працюватимуть на VAR, а іспанець Хосе Марія Санчес Мартінес буде резервним арбітром.

І одразу ж італійські фанати пригадали, що чотири роки тому, 24 березня 2022 року, саме Тюрпен працював на матчі півфіналу плей-оф відбору до чемпіонату світу поміж їхньою збірною та Північною Македонією в Палермо, який завершився сенсаційною поразкою Італії з рахунком 0:1.

Однак це був лише один із двох невдалих результатів для італійців за весь досвід зустрічей із Тюрпеном та його помічниками.

Італія поступалась Англії (1:3) в 2023, тоді як матчі проти Уругваю в 2017 (3:0), Польщі в 2020 (2:0) та Ізраїля в 2025 (3:0) завершувались на її користь.

Матч Боснія і Герцеговина — Італія відбудеться 31 березня, о 21:45.